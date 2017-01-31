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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Украина дополнит иск против РФ фактами обстрелов Авдеевки
время публикации: 16:40
последнее обновление: 16:40
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Украина дополнит иск против РФ фактами обстрелов Авдеевки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН против России фактами обстрелов г.Авдеевки (Донецкая область).

"Когда 25 тыс. человек остались без электрики и более чем 15 тыс. человек при такой температуре остались без тепла и то, что делает сейчас правительство Украины с целью помочь, то, что переключили коксохим (Авдеевский коксохимических завод - ред.) на поддержку тепловых сетей – это очень важно. Но это военное преступление – не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру, сознательно обрекать тысячи человек на то, что они не могут получить тепло. Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы вместе, к сожалению, наблюдаем в последние дни", - сказал Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном во вторник в Мариуполе (Донецкая область).

По словам министра иностранных дел, в ситуации с Авдеевкой имеет место сознательная эскалация и сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Как подчеркнул президент Петр Порошенко, в течение трех лет пророссийские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в украинском иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и поданы более 20 нот.

Кроме того, глава государства поручил МИД и Минюсту организовать сопровождение поданных против РФ исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

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Вторник, 31 января 2017 г.  

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