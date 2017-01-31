Дело "торнадовцев": прокуроры просят бывшим бойцам от 3 до 15 лет тюрьмы

Сегодня в Оболонском суде столицы завершилось судебное следствие по делу батальона "Торнадо". Командиру роты Руслану Онищенко, его заму Николаю Цукуру и Данилу Ляшуку прокуратура просит - 15 лет лишения свободы.
Об этом во вторник 31 января сообщает "Цензор.НЕТ".
"Онищенко, Цукуру, Ляшуку просим назначить максимальное наказание, предусмотренное санкциями соответствующих статей КК Украины. На основании ч. 2 ст. 70 КК Украины определить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением Онищенко и Цукура специального звания "лейтенант полиции". А также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", - прокомментировал военный прокурор Руслан Кравченко.
Илье Холоду, Анатолию Пломадяле и Максиму Глебову прокуратура просит 12 лет лишения свободы. Никите Кусту - 11, Борису Гульчуку - 10 лет. Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому - по 8 лет каждому. Юрию Шевченко, который ранее частично признал вину, прокуратура просит 3 года условно.
"Окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, просим освободить Шевченко Ю.М. от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года ", - Руслан Кравченко.
Уже сегодня стороны перешли к дебатам. Прокуроры выступили со своей речью. На следующем заседании, уже завтра, слушание начнётся с выступление самих обвиняемых и их защитников. Затем суду останется лишь выслушать последнее слово экс-бойцов.
Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года было задержаны 8 ее бойцов, в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.
18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". Сейчас подразделение ликвидировано, а его командира и некоторых бойцов судят.
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