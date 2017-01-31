Freedom House седьмой год подряд признала Украину частично свободной страной

Международная правозащитная организация Freedom House причислила Украину к частично свободным странам. Об этом сказано в докладе за 2016 год, опубликованном на сайте организации.

Каждую страну правозащитники оценивают по двум критериям (уровню политических прав и гражданской свободы) по шкале от 1 до 7, где 1 - самый лучший показатель, а 7 - самый худший. Украина, как и год назад, получила 3 балла по обоим критериям (частично свободная).

По 100-балльной системе Украина набрала 61 пункт (чем больше - тем более свободная страна).

"Украина продолжает оправляться от беспорядков, сопровождавших отстранение Виктора Януковича с поста президента в 2014 году, а также связанного с этим кризиса, спровоцированного оккупацией Россией Крыма и военной поддержкой сепаратистов на Донбассе, на востоке Украины. Несостоятельность руководства государства преодолеть масштабную коррупцию в высших эшелонах власти подорвала популярность правительства и негативно сказалась на эффективности проведения реформ в различных отраслях. В сфере гражданских свобод угрозу свободе прессы составляли политическое давление и нападения на журналистов", - сказано в докладе.

Из 195 стран, которые оценивались, 87 (45 %) были признаны свободными, 59 (30 %) – частично свободными и 49 (25 %) – несвободными.

Худшая в мире ситуация с политическими правами и гражданскими свободами в таких странах, как Сирия, Эритрея, Северная Корея, Узбекистан, Южный Судан, Туркменистан, Сомали, Судан, Экваториальная Гвинея, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия.

Украина считалась частично свободной со времени объявления независимости в 1991 году вплоть до Помаранчевой революции. В годы президентства Виктора Ющенко страна считалась свободной, однако с приходом к власти Виктора Януковича ситуация снова ухудшилась.

Ранее Transparency International сообщила, что Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном.

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