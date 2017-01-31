Боевики задействовали танки и БМП: есть погибшие, десятки раненых

В течение суток, 30 января, оккупанты из тяжелой артиллерии, минометов и танков совершили 71 обстрел обстрел позиций ВСУ, самой напряженной остается ситуация в районе Авдеевки. Трое военных ВСУ погибло двадцать ранены и четверо травмированы. Об этом сегодня утром, 31 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так на Донецком направлении в районе Авдеевки российско-оккупационные войска применяли 152 и 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также, из тех же видов вооружения боевики многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

Как сообщил глава ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, в 5 утра боевики обстреляли жилой дом в Авдеевке, ранения получил местный житель.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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