Жебривский о гуманитарной ситуации в Авдеевке: жители обеспечены теплом и едой, паники нет

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Фейсбуке, что в Авдеевку постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни, еду готовят на стадионе "Химик", где установлен палаточный городок. Кроме того, в термосах развозят по городу горячую пищу и кипяток. Из соседних Бахмута, Славянска и Днипра в Авдеевку завозят продукты питания, теплые вещи и средства гигиены.

Москаль призывает Гройсмана направить 200 вагонов леса из Закарпатья в Авдеевку



"Жители Авдеевки получают горячее питание и чай. Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нету", написал Жебривский.

По его словам, Авдеевскому коксохиму удалось обеспечить обогрев города: "Средняя температура в квартирах 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены топливом", - сообщил глава Донецкой ОВГА.

"На стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет", - добавил он.

Как отмечает корреспондент Интерфакс-Украина, в самом пункте обогрева на стадионе работают около 30 сотрудников ГСЧС, правоохранители, военнослужащие ВСУ, а также 25 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как рассказал один из спасателей, пункт был развернут около 8.00 утром, за первых три часа туда обратились около сотни местных жителей, в основном пожилые люди. Планируется, что пункт будет работать круглосуточно.

Также на своей странице в соцсети Twitter Жебривский сообщил, что ожидаемого режима тишины в Авдеевке нет, эвакуированы четверо тяжелобольных и людей с особыми потребностями.

"Вывезли из Авдеевки в Константиновку 4 тяжелобольных и людей с особыми потребностями. Режима тишины все еще нет", - написал Жебривский.

Позднее в Фейсбуке он добавил, что в Авдеевке ранен один местный житель.

Относительно эвакуации в целом Жебривский подчеркнул, что решение о полномасштабной эвакуации не принималось, но к ней полностью подготовились.

Он также сообщил о том, что военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают семье, пожелавшей вывезти из города своих детей, организовать этот процесс.

В свою очередь вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что в Авдеевке прорабатывается возможность осуществления коммутации электрических сетей от действующей линии электропередач 35 кВ.

"В городе прорабатывается возможность осуществления необходимой коммутации электрических сетей от действующей линии электропередач 35 кВ", - написал Зубко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в городе обеспечивается координация действий групп разминирования Минобороны, а также подразделений ГСЧС, обеспечивается правопорядок.

Москаль призывает Гройсмана направить 200 вагонов леса из Закарпатья в Авдеевку



Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана поручить Государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатской области в оставшуюся без отопления Авдеевку 200 вагонов с лесом.

"Призываю премьер-министра Украины Владимира Гройсмана дать срочное поручение Государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатья в замерзающую Авдеевку 200 вагонов с лесом", - написал Москаль на своей странице в социальной сети Facebook во вторник.

По его словам, в течение прошлого года гослесхозы со всей Украины под видом дров пытались вывезти в Евросоюз массу древесины, которая была остановлена на границе. "Сейчас склады Закарпатья забиты остановленными "дровами", всего их собралось около двухсот железнодорожных вагонов", - написал глава обладминистрации.

"Я знаю, каково сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления… Поэтому предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину, не арестованную судом и не являющуюся вещдоком по уголовным производствам (а это масса леса). Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", - добавил Москаль.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

В ночь на 31 января боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

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