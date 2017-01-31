В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. Обстрелы продолжаются

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Об этом сегодня ночью, 31 января, на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Российская сторона в СЦКК блокирует восстановление теплоснабжения в Авдеевку



"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели, и представители предприятий города", - говорится в сообщении.

Жебривский также сообщил, что по состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах составляет 35-40 градусов.

"Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях", - отметил председатель ОГА.

По его словам, авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский садик.

"ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания", - сообщил Жебривский.

Российская сторона в СЦКК блокирует восстановление теплоснабжения в Авдеевку



Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации блокирует начало восстановительных работ в Авдеевке. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский в Facebook.

По его словам, поставщики газа имеют возможность обеспечить поставки природного газа на время, достаточное для проведения ремонтных работ, при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение.

"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужено мощное давление на его российскую часть", - написал он.

Вилинский также сообщил, что сейчас циркуляция теплоносителя в системе обеспечивается.

Как сообщил глава ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, в 5 утра боевики обстреляли жилой дом в Авдеевке, ранения получил местный житель.

Ранее генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что "в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра".

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

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