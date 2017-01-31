Cилы АТО отбили очередную атаку под Авдеевкой. Город обогревают коксом

Боевики отказались соблюдать режим "тишина" и не захотели забирать тела своих погибших. Об этом сегодня утром, 31 января, в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Российско-оккупационные войска не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка. Оккупантов не останавливают даже собственные потери, которые они понесли в результате попыток захвата украинских позиций", - сказано в сообщении.

МИД просит мир усилить давление на Кремль из-за Авдеевки. Ельченко написал письмо генсеку ООН

Авдеевку обогревают коксовым газом



Несмотря на это, командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить 31 января соблюдение режима "тишина".

"Целью указанного было дать возможность российско-оккупационным войскам осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе боевых действий. Об указанном было заранее проинформировано российскую сторону СЦКК установленном порядке. Однако, противоположная сторона данный акт гуманности проигнорировала, чем еще раз показала свое истинное отношение к людям, которые воюют на стороне российско-оккупационных войск", - отметили в сообщении.

В районе Авдеевки утром боевики пригласили режим тишины, и после этого пошли в наступление, рассказала "Украинской правде" пресс-секретарь бригады, которая удерживает позиции в районе Авдеевки Елена Мокринчук.

"Атака отбита. Бой продолжается", - сообщила она.

В свою очередь председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в своем Facebook также сообщил об этих событиях со ссылкой на командира бригады. По его информации, убит боевик по кличке "Консул".

"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыл стрельбу и пошел в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - написал Жебривский.

В то же время пресс-центр бригады также сообщил, что около 7:00 утра боевики обстреляли "новую" часть города Авдеевка.

"Три попадания были зафиксированы рядом с больницей и два вокруг многоквартирных домов мирных жителей. Обстрелы продолжаются, призывы военно-гражданской администрации города к перемирию российские военные игнорируют", - сказано в сообщении.

Ночью боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения. Однако боевики стреляли из Донецка.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.

Авдеевку обогревают коксовым газом



Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, входящему в группу "Метинвест", остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

"Ситуация на 8.30: до утра смогли удержать генерацию и обогрев города на коксовом газе, для дальнейшего поддержания ждем подачи природного газа. Обещают с 10:00 режим тишины на восстановление ЛЭП, однако сейчас все достаточно напряженно и шумно, есть прилеты (снарядов – ред.) в город", - написал генеральный директор предприятия Муса Магомедов в Facebook во вторник.

Ранее в ночь с понедельника на вторник гендиректор написал, что в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра. 3-й и 4-й коксовые цехи законсервированы, но для дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится много природного газа.

"По аналогии с февралем 2014 года: примерно 18 тыс. куб. м в час, для того чтобы сохранить Авдеевку и АКХЗ, не допустить гуманитарной и экологической катастрофы", - подчеркнул гендиректор предприятия.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

Cсылки по теме: