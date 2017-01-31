МИД просит мир усилить давление на Кремль из-за Авдеевки. Ельченко написал письмо генсеку ООН

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Ельченко написал письмо генсеку ООН в связи с обстрелами Авдеевки



"Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня", - настаивают в министерстве.

В МИД считают, что такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью.

"Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 тысяч мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", - отмечается в заявлении.

Ельченко написал письмо генсеку ООН в связи с обстрелами Авдеевки



Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Об этом сообщает телеканал новостей "112 Украина".

"Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и придерживаться режима прекращения огня", - говорится в тексте заявления.

В документе также отмечается, что последние два дня российские оккупационные войска проводят массивную атаку вдоль линии соприкосновения, используя "Грады", 120-мм и 152-мм артиллерию и танки.

"В результате атак без воды и электричества могут остаться более 400 тыс. лиц", - отмечается в тексте.

Напомним, 29 января боевики провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, есть потери с обеих сторон. Вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке.

31 января в Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства.

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