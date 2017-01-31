Полозов: Аксёнов дал показания в "деле Чийгоза"

Показания главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова противоречат вещественным доказательствам, которые были рассмотрены судом в "деле Чийгоза" ранее.

Об этом 31 января заявил адвокат Николай Полозов, сообщает QirimInfo.

Аксенов выступил в Верховном суде Крыма в качестве свидетеля от обвинения.

"В целом показания Аксенова противоречат вещественным доказательствам, которые были рассмотрены судом ранее, и не подтверждают обвинение, выдвинутое Чийгозу, в организации массовых беспорядков", – заявил Полозов.

В суде глава оккупационных властей Крыма сказал, что ему не известно, как именно действия Чийгоза повлияли на применение насилия митингующими и их попытку ворваться в здание.

Он видел только, как Чийгоз говорил что-то в мегафон, обращаясь к митингующим. Но так, как слова были произнесены на крымскотатарском языке, Аксенов не знает, успокаивал ли Чийгоз людей или нет.

Также он заявил, что на митинге Меджлиса присутствовало большое количество украинских националистов, поскольку видел "несколько десятков красно-черных флагов", а также что там был некий Сергей, который, по его мнению, руководил этими националистами, был "эмиссаром Кошулинского", а также "влиял на Чубарова и Чийгоза".

Защита Чийгоза попросила суд показать Аксенову видеоматериалы, на которых видно, что он действует как провокатор и беседует с другими свидетелями обвинения, но судья отказал.

Ранее Полозов утверждал, что в "суде" по делу Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших.

Ранее также сообщалось, что показания "потерпевших" и "свидетелей" обвинения опровергают и вещественные доказательства в виде фотографий с митинга 26 февраля 2014 года.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза, по делу "26 февраля" были арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

В декабре 2016 года арест Чийгоза продлен до 8 апреля 2017 года.

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