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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
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Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
время публикации: 21:43
последнее обновление: 21:46
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Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине

Российско-террористические войска устроили провокации против украинских военнослужащих и мирного населения прифронтовых поселков в Луганской области, в частности Крымского и Трехизбенки.

Об этом во вторник 31 января сообщает 93-я ОМБр на странице в соцсети Facebook.

"Сегодня российско-террористические войска прибегли к беспрецедентным по своему цинизму провокациям против украинских военнослужащих и мирного населения прифронтовых поселков, в частности Крымского и Трехизбенки, что на Луганщине", - говорится в сообщении.

Как отметили в 93-той ОМБр, с 13:00 противник пытался провести через позиции украинских защитников разведывательно-диверсионную группу, однако попытка не увенчалась успехом благодаря слаженным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины. Противник был вынужден отступить. Его уход осуществлялся под прикрытием плотного огня с 120-мм и 82-мм минометов.

По состоянию на 19:50 боевики продолжали вести обстрелы не только позиций украинских военнослужащих, но и домов мирных жителей. Не менее двух мин уже попали в дома селян.

"Подобные действия против гражданского населения Украины является циничным нарушением цивилизованных правил ведения войны, подчеркивает террористическую сущность и коварство противника", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее в штабе АТО, боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне проведения АТО, при чем преимущественно используют крупнокалиберную артиллерию и к 18.00 вторника совершили 46 обстрелов, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения, и еще двое – травмы.

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Вторник, 31 января 2017 г.  

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