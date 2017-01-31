Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских бойцов. В районе Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне проведения АТО, при чем преимущественно используют крупнокалиберную артиллерию и к 18.00 вторника совершили 46 обстрелов, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения, и еще двое – травмы.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 "Град". Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому - 120 миллиметровые минометы, а по Луганскому – гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, обнародованном на странице в Фейсбук во вторник вечером.

Кроме этого, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалык - снайпер.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 82 миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки.

"В общем зафиксировано 46 обстрелов. Двое наших военных ранены, двое травмированы", - подытожили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины.Сообщалось также, что есть потери с обеих сторон и что вследствие обстрелов город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию.

В городе объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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