 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 31 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
время публикации: 16:04
последнее обновление: 17:39
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

По данным радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава

По данным радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook ветеран АТО, бывший боец 72-й ОМБР ВС Украины Мартин Брест.

"По радиоперехвату: батальон "Сомали" понес потери в 40 процентов", - говорится в сообщении.

По словам Бреста, боевики "Сомали" под Авдеевкой также совершили артиллерийский обстрел по своим позициям.

Он добавил, что главарь НВФ "Сомали" Михаил Толстых (Гиви) "отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту".

Ранее сегодня СМИ сообщали, что Гиви получил ранение. Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

29 января сообщалось, что боевики начали штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, что есть потери с обеих сторон и что вследствие обстрелов город остался без электроэнергии и тепла.

Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию.

В городе объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.

facebook

Cсылки по теме:

Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:51
 Метзавод в Мариуполе сокращает производство из-за нехватки кокса из Авдеевки
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 31 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:51

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017