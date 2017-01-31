Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО

По данным радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook ветеран АТО, бывший боец 72-й ОМБР ВС Украины Мартин Брест.
"По радиоперехвату: батальон "Сомали" понес потери в 40 процентов", - говорится в сообщении.
По словам Бреста, боевики "Сомали" под Авдеевкой также совершили артиллерийский обстрел по своим позициям.
Он добавил, что главарь НВФ "Сомали" Михаил Толстых (Гиви) "отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту".
Ранее сегодня СМИ сообщали, что Гиви получил ранение. Кроме того, под Авдеевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
29 января сообщалось, что боевики начали штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций ВСУ, что есть потери с обеих сторон и что вследствие обстрелов город остался без электроэнергии и тепла.
Из-за событий в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию.
В городе объявили чрезвычайное положение. Работают спасатели.
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