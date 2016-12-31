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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 31 декабря 2016 г.
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Минюст Украины принял решение о возвращении в страну осуждённого в РФ Выговского
время публикации: 14:18
последнее обновление: 14:24
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Минюст Украины принял решение о возвращении в страну осуждённого в РФ Выговского

Министерство юстиции Украины приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, в Дарницкий райсуд Киева направлены документы с ходатайством о приведении приговора суда РФ в соответствии с украинским законодательством.

"Соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентин Выговский, в соответствии с законодательством Украины. После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. Затем, при наличии согласия всех сторон, должна состояться передача заключенного", - сообщается на сайте Минюста в субботу.

В ведомстве указали, что такие действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в Министерство юстиции поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из РФ в Украину его сына Выговского.

Как сообщалось, киевлянин Выговский в 2015 году был задержан в Крыму на железнодорожном вокзале в Симферополе. Из Крыма его доставили в Лефортовское СИЗО в Москве. Затем российский суд приговорил его к 11 годам колонии "за шпионаж".

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