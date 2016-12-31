Более 100 украинских туристов 3 сутки не могут вылететь в Украину из ОАЭ и Шри-Ланки

Более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова.

"Пошли третьи сутки, а украинские туристы все еще в аэропорту Шарджи. Вчера консул приехал, помог нам оформить посадочные талоны на сегодняшний утренний рейс. Погода летная, но наш самолет задерживают уже на четыре часа!" – сообщила она.

Лукьянова добавила, что туристов держат в терминале и не расселяют.

"Air Arabia не общается с нами, тур оператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может ли МИД еще что-то сделать?" – написала туристка. Ранее Лукьянова писала, что до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали на вылет из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.

"Всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит нас здесь. Другие украинцы сидят здесь уже третьи сутки. Выйти мы не можем из-за отсутствия визы. Билетов на другие рейсы нет. Наши паспорта забрали для оформления посадочных билетов, но пока не вернули. Официальная версия отмены рейсов – туман. Хотя мы прилетели из Коломбо, небо было чистым", – сообщала она.

"Люди в отчаянии. На возмущенную толпу бросились полицейские с дубинками, кто-то крикнул ИГИЛ Бомба, народ в панике разбежался. Царит истерия и паника, вай-фай в аэропорту отсутствует, есть только в зоне бизнес лаунжа. Что делать?" – сообщала Лукьянова ранее.

В комментарии "Украинской правде" Лукьянова добавила, что туристы в данный момент сидят в лаунже и их кормят, однако мест для сна не хватает. Она также призвала СМИ и дипломатов помочь разрешить эту ситуацию.

В то же время еще часть украинских туристов в данный момент находятся в аэропорту Коломбо на Шри-Ланке и почти 15 часов ждут вылета в Шарджу.

Один из них – Юрий Вдовенко – заявил в комментарии УП, что в аэропорту, кроме украинцев, застряли и туристы из других стран – россияне, индусы, арабы и другие, которые должны улететь в Шарджу двумя рейсами.

"Конкретно никто ничего не говорит. Представитель Air Arabia даже до 9 часов не регистрировали на рейс. Говорили, что хотите, то и делайте, Шарджа не работает, самолета нет. Потом зарегистрировали и дважды покормили (завтрак и обед)", – сообщил он.

Вдовенко позднее добавил, что только что представитель туроператора Join Up Каролина сообщила, что якобы один самолет вылетел из Шарджи в Коломбо два часа назад.

Также он сообщил, что на табло уже появилась информация о вылете из Коломбо в 21:15 за местным временем, то есть в 17:45 по Киеву.

В свою очередь начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил, что украинский консул пытается урегулировать эту ситуацию и обеспечить туристам необходимые бытовые условия.

Он также добавил, что при содействии консула украинцам были оформлены посадочные талоны.

Cсылки по теме: