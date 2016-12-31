Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом

Украинские бойцы с передовой поздравили свои семьи и украинцев с Новым годом.

Прежде всего, бойцы желают украинцам мирного неба и счастья, и обещают вернуться с победой.

"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - сказал один из военных.

Отметим, в Киеве к новогодне-рождественским праздникам подготовили ряд интересных локаций с развлечениями, фудкортами, ярмарками, фотозонами и концертами.

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