Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом

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Украинские бойцы с передовой поздравили свои семьи и украинцев с Новым годом.
Прежде всего, бойцы желают украинцам мирного неба и счастья, и обещают вернуться с победой.
"Желаю всем счастья, здоровья и скорейшего окончания войны", - сказал один из военных.
Отметим, в Киеве к новогодне-рождественским праздникам подготовили ряд интересных локаций с развлечениями, фудкортами, ярмарками, фотозонами и концертами.
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