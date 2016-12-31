В районе Попасной произошёл бой, боевики понесли потери и отступили

За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных, в районе Попасной произошло боевое столкновение.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил.

Отмечается, что на Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

"На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики стреляли по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении враг обстреливал из стрелкового оружия Троицкое, Авдеевку, Луганское, Зайцево, Южное, Верхнеторецкое и Опытное.

Отметим, трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. На луганском направлении боевики вели активный огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Станицы Луганской, Крымского и Попасной. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 8 вооруженных провокаций.

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