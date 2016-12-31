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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 31 декабря 2016 г.
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Геращенко предлагает вести переговоры по освобождению украинских пленных с РФ, а не с боевиками
время публикации: 12:16
последнее обновление: 12:21
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Переговоры по освобождению украинских заложников следует проводить только с Россией, а не с главарями боевиков.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире "5 канала".

"Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает, несмотря на договоренности, впрочем, переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков", - отметила она.

По ее словам, "вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых".

"Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой: искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщалось, 23 декабря в ходе скайп-конференции гуманитарной подгруппы по Донбассу украинская сторона в очередной раз подняла вопрос освобождения пленных, однако, по словам Геращенко, Россия не готова отпустить заложников.

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