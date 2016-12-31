Как и где провести новогодние праздники в Киеве

В Киеве к новогодне-рождественским праздникам подготовили ряд интересных локаций с развлечениями, фудкортами, ярмарками, фотозонами и концертами.

Об этом сообщает Департамент общественных коммуникаций КГГА.

В новогоднюю ночь порядок будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей



На Софийской площади работает новогодне-рождественская ярмарка. 31 декабря здесь будут встречать Новый год, а 7 января устроят рождественское шествие и фестиваль Дидухов.

На Михайловской площади работает зона детских развлечений, с каруселями и колесом обозрения, резиденция Святого Николая, ярмарка народных мастеров и др. Время работы ярмарки: с 10.00 до 22.00 (1, 2 и 7 января 2017 года до 02.00).

Продолжатся мероприятия до 15 января. Вход свободный.

На Почтовой площади до 15 января будет работать фотозона "Новогодний европейский городок на Почтовой площади". Вход свободный.

На улице Крещатик, 36, на площадке возле Киевсовета устроили фотозону "Новогодняя сказка на Крещатике". Работать она будет до 15 января. Вход свободный.

На нечетной стороне Крещатика (на нижнем тротуаре от центрального выхода из станции метро "Крещатик" до Бессарабской площади) по 15 января будет проходить новогодне-рождественская ярмарка "Новое Рождество на Крещатике". Вход свободный.

На Спортивной площади в эти дни будет проходить ярмарка "Сказочные новогодние чудеса". Вход свободный.

В парке имени ТарасаШевченко до 15 января будет проходить новогодне-рождественский фестиваль. Работает Домик Святого Николая. Вход свободный.

В сквере у памятника Петру Сагайдачному и Григорию Сковороде на Контрактовой площади до 9 января будет проходить фестиваль "Сказки старого Подола". Здесь также работает парк сказочных скульптур и аттракционов, ярмарка, запланированы праздничные концерты, игротеки. Время работы ярмарки: 11.00 - 20.00. Вход свободный.

На Театральной площади до 15 января будет проходить 3D-шоу "Зимняя сказка" с трансляцией на главный фасад Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко.

На Певческом поле 7 и 8 января пройдет фестиваль "Зимняя Страна грез". Гостей ожидают: рождественская ярмарка, традиционные гуляния, праздничные вертепы, выступления украинских коллективов и колядников. Вход для взрослых - 30 гривен, для детей до 7 лет, пенсионеров, участников боевых действий и ликвидации аварии на ЧАЭС - вход свободный.

19 января, в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня будут праздновать Крещение. Во время мероприятий иерархи Украинской православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата освятят воду по соответствующим регламентированными и установленным канонам.

В новогоднюю ночь порядок будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей



В Украине в новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий к обеспечению общественной безопасности будет привлечено около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, в новогоднюю ночь запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.

Полиция просит граждан отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

В Киеве в новогоднюю ночь будут дежурить около тысячи правоохранителей, а для обеспечения порядка возле центральной елки и еще 10 елок в районах города дополнительно привлекут 500 человек личного состава как Нацполиции, так и Нацгвардии.

Напомним, 29 декабря полиция Киева и сотрудники Нацгвардии перешли на усиленный режим работы. По словам правоохранителя, с 28 по 30 декабря проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках и платформах.

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