Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году

"Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к "нормандскому формату". Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, имеем консультации с Францией и Германией. Периодически мы также имеем встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка "нормандской четверки", – объясняла Йованович.

В свою очередь, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма не считает целесообразным расширение переговорного формата - в частности, за счет США.

"В последнее время некоторые критики минского переговорного процесса из бывших и действующих политиков заявляют о необходимости изменения формата переговоров. В частности, предлагают подключить к ним США или другие страны, подписавшие Будапештский меморандум, "восьмерку", "большую двадцатку", международные конференции. Эти предложения, на мой взгляд, не просто наивны с точки зрения реализации, но и повредят Минскому процессу", - считает Кучма.

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