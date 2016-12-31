Гройсман: ускорение децентрализации является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году

Ускорение процесса децентрализации власти, который предусматривает передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, является одним из приоритетов работы правительства в 2017 году. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.
"Децентрализация - успешная реформа, результаты которой уже чувствуют украинцы на местах: деньги есть, полномочия расширены, бюджеты децентрализованы... В 2017 году мы будем еще и еще наращивать темпы децентрализации и достигать вместе новых высот", - пообещал он.
По словам премьера, эффективное управление на местах способствует развитию инфраструктуры, строительству и ремонту детских садиков, образовательных учреждений, строительству новых дорог и т.д.
В качестве примера Гройсман рассказал о результатах децентрализации в городе Южном (Одесская обл.). По его данным, в январе-сентябре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы городского бюджета выросли на 32% - до 246 млн грн.
"Благодаря этому в Южном отремонтированы школы и детсады, строят Центр административных услуг, реконструированы теплосети и освещение - жизнь людей становится комфортной", - сообщил Гройсман.
Процесс децентрализации власти начался в Украине в 2014 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, по усмотрению местной власти. По состоянию на конец текущего года, дополнительные доходы местных бюджетов составляют 44 млрд грн.
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