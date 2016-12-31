ЕС начал терять доверие Украины - Геращенко

Затягивание Евросоюзом предоставления Украине безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинского общества. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

"Для меня очевидно, что вся эта история (относительно безвизового режима) обернулась тем, что Европейский союз теряет доверие украинского общества. А это очень серьезно", - процитировала пресс-служба Геращенко.

Заместитель спикера Верховной Рады отметила важность того, чтобы "в украинском обществе правильно понимали: вся эта история относительно безвизового режима не связана с какой-то украинской зрадой".

"Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем умно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому "специальному механизму", откладывая введение безвизового режима для нас", - сказала Геращенко.

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.

Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

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