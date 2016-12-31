Силы АТО отбили две атаки под Попасной

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе н.п. Новоалександровка", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Мотузяник рассказал, что на Луганском направлении накануне произошло боевое столкновение между силами АТО и противником в районе н.п. Новозвановка, вблизи Попасной. Изначально украинские позиции были обстреляны ночью. Днем произошли две короткие провокации, а позднее группа противника (около 15 боевиков) пошла в атаку.

"Столкнувшись с организованной обороной и ответным огнем со стороны сил АТО, оккупанты отступили. Через какое-то время произошла еще одна попытка вражеского наступления, закончившаяся для врага также неудачно. Обе атаки в целом длились около 50 минут. Украинские силы потерь не понесли", - сообщил спикер Минобороны.

Всего за сутки на Луганском направлении зафиксированы 15 обстрелов и одно боестолкновение.

На Донецком направлении обстрелы происходили почти на всех рубежах, преимущественно во второй половине дня. Всего за сутки - 9 обстрелов.

На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, обстановка неизменная: основные боевые действия ведутся на юге. В Талаковке и Широкино произошло три минометных обстрела со стороны противника. Всего за сутки зафиксированы 23 обстрела.

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