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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 31 декабря 2016 г.
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Глава МИД Австрии планирует посетить Мариуполь
время публикации: 15:00
последнее обновление: 15:01
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Глава МИД председальствующей с 1 января в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц планирует 3-4 января посетить Мариупольскую агломерацию (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе

Глава МИД председальствующей с 1 января в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц планирует 3-4 января посетить Мариупольскую агломерацию (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом сегодня информировали в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

"Блоковое мышление - вновь на подъеме. В непростые времена, подобно этим, ОБСЕ как раз и следует играть центральную роль", - отметил Курц.

Австрия в роли председателя ОБСЕ ставит перед собой три ключевые цели: урегулирование существующих конфликтов, восстановление доверия между государствами и борьбу с радикализмом, который угрожает безопасности целого ряда стран.

Накануне австрийский министр высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций".

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Суббота, 31 декабря 2016 г.  

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