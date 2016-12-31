Глава МИД Австрии планирует посетить Мариуполь

Глава МИД председальствующей с 1 января в ОБСЕ Австрии Себастьян Курц планирует 3-4 января посетить Мариупольскую агломерацию (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом сегодня информировали в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
"Блоковое мышление - вновь на подъеме. В непростые времена, подобно этим, ОБСЕ как раз и следует играть центральную роль", - отметил Курц.
Австрия в роли председателя ОБСЕ ставит перед собой три ключевые цели: урегулирование существующих конфликтов, восстановление доверия между государствами и борьбу с радикализмом, который угрожает безопасности целого ряда стран.
Накануне австрийский министр высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций".
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