Из-за обстрелов Авдеевка осталась без света, тепла и воды

Боевики перебили последнюю питавшую Авдеевку линию электропередач, город остался не только без света, но также без воды и тепла.

Об этом в понедельник 30 января сообщил в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Только что рашисти перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточили фильтровальную станцию и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - написал он.

Ранее Жебривский сообщал, что в Авдеевке второй день отсутствует электроснабжение, поскольку ремонтники из-за обстрелов боевиков не могут починить поврежденные линии электропередач. Однако на коксохимический завод и фильтровальную станцию электричество подавалось, поэтому город имел тепло и воду.

В КП "Вода Донбасса" предупреждали: из-за обстрелов может прекратиться водоснабжение ряда населенных пунктов, обслуживающих Донецкую фильтровальную станцию.

Под вечер понедельника появилось сообщение, что Авдеевский коксохимический завод обесточен в результате обстрелов, на предприятии начинают консервацию.

Как сообщалось, 29 января боевики начали штурм позиций сил АТО под Авдеевкой. В целом непрерывный бой в Авдеевской промзоне в воскресенье длился 19 часов.

Cсылки по теме: