Янукович и его клан "отмыли" свыше 200 миллиардов - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга выявила сотни финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением незаконным способом. Об этом говорится в отчете работы ведомства за 2016 год, обнародованном на Правительственном портале.

Отмечается, что за весь период проведения расследований (март 2014-декабрь 2016 годов) подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов).

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривен.

"По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1,54 миллиарда долл США", - отмечается в отчете.

По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 миллиона долларов США, 15,87 млн евро и 135,010 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Как сообщалось, Янукович заявляет о готовности давать показания по месту его проживания на территории Российской Федерации.

Адвокат утверждает при этом, что его подзащитному до сих пор не вручено подозрение, несмотря на заявления генпрокурора Юрия Луценко. По его словам, запрос в части вручения ему уведомления о подозрении до сих пор находится в работе компетентных органов РФ.

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