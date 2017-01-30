Регистрация на пробное ВНО завершается 31 января

Во вторник, 31 января, завершается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает портал Osvita.ua.
"31 января завершается регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания. Как и в предыдущие годы, пробное ВНО проводится с целью ознакомления выпускников школ и абитуриентов с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочего места и тому подобное", - говорится в сообщении.
Участие в пробном ВНО является важной составляющей подготовки к тестированию. Задачи, которые создаются в форме предметных тестов, соответствуют программам внешнего независимого оценивания, характеристикам и структуре сертификационных работ, а процедура проведения максимально приближена к процедуре проведения основного ВНО.
Каждый зарегистрированный участник сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе, а также в одном из тестов по выбору - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам.
Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля, тестирование по другим предметам - 8 апреля 2017 года.
Регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания.
Результаты пробного ВНО не засчитываются как оценки за государственную итоговую аттестацию и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в высших учебных заведений.
Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным. Стоимость одного тестирования по одному тестовому предмету в 2017 году составляет 129 грн.
Регистрация на пробное ЗНО осуществляется региональными центрами оценивания качества образования:
Киевский региональный центр оценивания качества образования (н. Киев, Киевская область, Черкасская область, Черниговская область);
Винницкий региональный центр оценивания качества образования (Винницкая, Житомирская и Хмельницкая области);
Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования (Днепропетровская и Запорожская области);
Донецкий региональный центр оценивания качества образования (Донецкая и Луганская области);
Ивано-Франковский региональный центр оценивания качества образования (Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Тернопольская области);
Львовский региональный центр оценивания качества образования (Львовская, Ривненская и Волынская области);
Одесский региональный центр оценивания качества образования (Одесская и Кировоградская области);
Харьковский региональный центр оценивания качества образования (Харьковская, Сумская и Полтавская области);
Херсонский региональный центр оценивания качества образования (Херсонская и Николаевская области, АР Крым и г. Севастополь).
Напомним, внешнее независимое оценивание в 2017 году пройдет с 23 мая по 16 июня и начнется тестом по украинскому языку и литературе.
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