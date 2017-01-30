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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Порошенко начал рабочий визит в Германию: уже встретился с президентом Бундестага
время публикации: 14:37
последнее обновление: 14:50
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Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия
Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия
Как сообщил на своей странице в Тwitter пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, Порошенко уже провел встречу с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом

Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

Глава Украины проведет встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает его пресс-служба.

Программой визита предусмотрено совместное заявление для представителей СМИ лидеров Украины и Германии. Онлайн-трансляция мероприятия состоится на официальном Youtube-канале Администрации Президента Украины ориентировочно в 15:35 (по киевскому времени).

Кроме того, запланирована встреча Президента с Вице-канцлером, Министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Порошенко уже провел встречу с Президентом Бундестага Норбертом Ламмертом.

Глава государства сообщил об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Ламмерта в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительного непризнания аннексии Россией Крыма.

Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.

Глава Украинского государства и Президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент обратился с просьбой в парламент Германии признать Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Петр Порошенко и Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ и бизнес- и инвестиционных возможностей в Украине.

Ранее также сообщалось, что Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля. Отметим, темой №1 на прошлогодней 52-ой Мюнхенской конференции была военная агрессия Российской Федерации против суверенной Украины.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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