Осуждённого в России украинца Литвинова этапировали в Магадан

Украинца Сергея Литвинова, осужденного в России к восьми с половиной годам строгого режима по сфабрикованному делу о разбое, этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан.

Об этом сообщила координатор проекта "Слова свободы" Яна Гончарова в своем Facebook.

"По последней информации, политзаключенного украинца Сергея Литвинова из колонии в Ростовской области этапировали в Магадан. В колонии подтвердили, сказав, что его вывезли "куда-то на север", - написала Гончарова.

Единственная колония строгого режима в Магаданской области – это ИК-4 в поселке Уптар. Поселок административно входит в черту областного центра, однако физически отдален от него примерно на 40 километров. В 2015-2016 годах в ИК-4 содержался другой украинец – фигурант дела "крымских террористов" Алексей Чирний, приговоренный к семилетнему заключению. В мае 2016-го Чирния с непонятной целью привезли в Москву, а оттуда в конце сентября доставили в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось, Литвинов был задержан летом 2014 года по обвинению в "незаконных методах ведения войны". Речь шла об убийствах нескольких десятков мирных жителей Луганской области, которые он якобы совершил в составе добровольческого батальона "Днепр-1". Однако защита доказала, что "жертв" Литвинова никогда не существовало. После этого Следственный комитет РФ снял указанные обвинения, оставив "лишь" грабеж. Его приговорили к 8,5 годам заключения.

Cсылки по теме: