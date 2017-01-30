Силы АТО заняли стратегический пост в районе Авдеевки

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики открывали огонь 56 раз по всей линии соприкосновения. В результате 5 украинских военных погибли, 9 ранены, 4 травмированы. Об этом сегодня утром, 30 января, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град боевики выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.

"Применив реактивную систему Град "П", артиллерию 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному. 122 миллиметровая артиллерия обстреливала и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также из минометов различных калибров террористы били по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия они открывали огонь по Гнутово, Павлополю, Широкино, Красногоровке, Талаковке. По Широкино также огонь вели БТР и БМП боевиков.

На Донецком направлении в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня сепаратисты продолжили обстрелы из минометов различных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцево и Каменке. По Новгородскому и Пескам били танки.

На Луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов боевики обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.

29 января в районе Авдеевской промзоны утром боевики провели штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ. Четверо украинских военных погибли, пятеро ранены. Также в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Авдеевка была обесточена.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что после штурма врагом района Авдеевской промзоны украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение.

"Две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных Сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение", - сказал министр.

По его словам, ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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