Оккупанты используют пушки и танки. За день - 37 обстрелов. Трое военных погибли, 20 ранены и травмированы

За сегодняшний день на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков.

Трое украинских военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы, сообщили в пресс-центре штаба АТО в понедельник 30 января на странице в соцсети Facebook..

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152-и 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое, Луганское, Невельськое и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня вели огонь танки", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении, по данным штаба, боевики из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное.

Напомним, 29 января в районе Авдеевской промзоны утром боевики провели штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ. Четверо украинских военных погибли, пятеро ранены. Также в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Авдеевка была обесточена.

30 января бои в районе Авдеевки продолжаются. Пресс-офицер бригады, находящейся на позициях, Елена Мокрынчук отметила, что боевики используют тяжелое запрещенное вооружение, в том числе калибром 120 мм и 152 мм. Мокрынчук добавила, что обстрелы ведутся по всей линии размежевания от Донецкого аэропорта до Ясиноватской развязки.

Как сообщалось 30 января, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четырнадцать получили ранения и травмы, при чем подавляющее большинство понесенных потерь приходится на бои в Авдеевке.

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