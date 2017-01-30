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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Суд по делу Охендовского перенесли из-за болезни судьи
время публикации: 13:28
последнее обновление: 13:39
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Суд по делу Охендовского перенесли из-за болезни судьи

Рассмотрение апелляции Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно отстранения от должности главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского перенесли на 9 февраля.

Об этом Украинской правде заявил судебный распорядитель апелляционного суда Киева.

"Один из судей заболел", – сказал он.

Эту информацию также подтвердил Охендовский.

"Следующая дата определена 9 февраля", – сказал глава ЦИК.

Он также раскритиковал работу Национального антикоррупционного бюро и назвал ее "фейсбучной".

"Юридическая сторона этого дела ни меня, ни моих защитник вообще не интересует. Здесь вообще нет юридической составляющей. Это дело имеет исключительно фейсбучный характер", – заявил Охендовский.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около 161,7 тыс. долл., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Охендовского и с нарушениями законодательства.

21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В этот же день суд отказался отстранять Охендовского с должности председателя ЦИК.

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// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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