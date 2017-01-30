СБУ отвергает обвинение в крышевании торговли с оккупантами

Служба безопасности осудила "популистские" действия политиков, которые организовали блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донбасса. Соответствующее заявление СБУ обнародовано на сайте ведомства, пишет Украинская правда.

"В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами "остановки торговли с оккупантами", которая якобы "крышуется" СБУ, пропагандируя введение режима "экономической блокады", организовали блокирование движение железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что "разделяют позицию своих коллег, которые стоят на переднем крае борьбы с терроризмом, и абсолютного большинства общественности", в то же время СБУ категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" торговли с боевиками.

СБУ напоминает, что контроль за перемещением транспортных средств и грузов через линию соприкосновения осуществляется согласно антитеррористическому законодательству.

Предоставление соответствующих разрешений на перемещение субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальную службу Украины.

Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины, при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности.

Предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украины территории, быть социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинскими властями территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины.

"Подчеркнем, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения. Некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов", – отмечают в СБУ.

"Меры по блокированию движения железнодорожного транспорта активистами имеют признаки противоправной деятельности (ст. 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна", ст. 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", ст. 280 "принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей "УК Украины)", – отмечают в СБУ.

В ведомстве рассказали о негативных последствиях, которые могут возникнуть, если блокирование будет продолжаться.

"Указанные действия создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины, наносят прямой ущерб государству (с 25.01.2017 в ОРДЛО осталось 385 вагонов с 26950 тоннами угля общей стоимостью 35035000 грн, больше чем 20 000 пустых вагонов, а также имущество ОАО "Укрзализныця")", – говорится в комментарии СБУ.

"Это приведет к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, (обеспечивают существование почти 150 000 человек) вынуждены будут, с учетом 40% недоукомплектованности в т.н."армейских подразделениях" ОРДЛО, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований", - идет также речь в заявлении.

По мнению СБУ, указанные действия активистов также негативно влияют на процесс освобождения заложников.

В то же время, как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай, в понедельник, 30 января, активисты демонтировали участок железнодорожных путей на линии разграничения с самопровозглашенной "ЛНР" в Луганской области.

"Они демонтировали участок путей длинной 1 м 10 см. Там взрыва не было, он был вырезан", – сообщила она.

Следственно-оперативная группа задокументировала преступление. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

О демонтаже путей сообщил также народный депутат Семене Семенченко.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сейчас заблокирован один участок железной дороги Луганск -Лисичанск - Попасная возле отрезка Горное - Золотое.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура.

Затем прокуратура открыла производство по факту блокирования дороги в Луганской области. Пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыковазаявила, что на 41-м километре перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч 1 ст. 279 Уголовного кодекса, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3-х лет", - сообщили в прокуратуре.

Глава СБУ Василий Грицак негативно расценил действия народных депутатов, заблокировавших часть железной дороги в Луганской области, призывал их действовать законными методами.

Акцию ветеранов АТО по блокированию торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, раскритиковал и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его словам, протестующие в Луганской области заблокировали предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны, и акция угрожает энергетической безопасности всей страны.

Кроме того, Грицак заявил, что Государственная фискальная служба (ГФС) станет основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" ОРДЛО, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

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