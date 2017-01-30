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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Адвокаты Януковича отказались прочитать материалы досудебного расследования по делу о госизмене
время публикации: 19:04
последнее обновление: 20:06
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Защита экс-президента Украины Виктора Януковича отказалась ознакамливаться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Сегодня начался процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, собранными во время досудебного расследования. Сегодня защитниками начато ознакомление с указанными материалами и доказательствами. Но сегодня они отказались начать ознакомление с материалами", - сообщил он на брифинге в понедельник 30 января в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Кравченко, защитникам Януковича вручены повестки, чтобы они явились в суд для ознакомления с материалами досудебного расследования с 31 января по 3 февраля, а также 6-8 февраля текущего года.

"Мы считаем, что эти сроки достаточны для ознакомления защитников", - сказал прокурор.

Кравченко также заявил, что если защита Януковича будет затягивать процесс ознакомления с материалами, то прокуратура намерена подать ходатайство в Печерский районный суд г.Киева, чтобы тот установил достаточные для ознакомления сроки.

Напомним, ГПУ вызвала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене.

Отметим, что адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил ранее, что ГПУ продолжила расследование дела о госизмене Януковича до конца марта.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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