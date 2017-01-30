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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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НАБУ завершило спецпроверку претендентов в новый состав Верховного суда
время публикации: 17:50
последнее обновление: 18:10
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверило претендентов в новый состав Верховного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверило претендентов в новый состав Верховного суда.

Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк во время брифинга в понедельник 30 января, передает "РБК-Украина".

"НАБУ завершило спецпроверку по претендентам на должности судей, передало материалы в Высшую квалифкомиссию судей. ВККС 7, 8 и 9 февраля будет принимать решение по результатам документов, переданных НАБУ, относительно возможности допуска претендентов к конкурсным процедурам, которые намечены на 16 и 21 февраля",- рассказал Романюк.

По словам главы Верховного суда, претенденты с коррупционными рисками не будут допущены к участию в тестировании.

"Как это будет по конкретным персоналиям - я сказать конкретно не могу... Решения принимает Высшая квалифкомиссия", - сказал он.

Романюк добавил, что документы спецпроверки должны стать частью судейского досье, и претендент на должность судьи сможет с ними ознакомиться.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного суда Украины.

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