Порошенко поручил рассказать Совбезу ООН и ОБСЕ о ситуации в Авдеевке и прервал визит в Германию

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации.
Об этом в понедельник 30 января сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает "Интерфакс-Украина".
Из-за обстрелов Авдеевка осталась без света, тепла и воды
Авдеевский коксохим обесточен. На заводе начинают консервацию
Авдеевка из-за обстрелов боевиков уже вторые сутки без света
"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сказал он.
Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что президент Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке из-за обстрелов боевиков Совет безопасности ООН и ОБСЕ.
"Президент поручил немедленно проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН, австрийское председательство в ОБСЕ, наших партнеров в ОБСЕ, а также наших партнеров в Совете Европы", - сказал министр.
"Из-за обстрелов российских боевиков город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла", - рассказал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
По его словам, глава государства поручил правительству развернуть штабы ГСЧС и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты – школы и детсады.
"Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", - сказал Зубко.
Как сообщалось ранее сегодня, боевики перебили последнюю питавшую Авдеевку линию электропередач, город остался не только без света, но также без воды и тепла. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сказал, что в готоре обесточили фильтровальную станцию и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку): "Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения".
Перед этим Жебривский сообщал, что в Авдеевке второй день отсутствует электроснабжение, поскольку ремонтники из-за обстрелов боевиков не могут починить поврежденные линии электропередач. Однако на коксохимический завод и фильтровальную станцию электричество подавалось, поэтому город имел тепло и воду.
В КП "Вода Донбасса" предупреждали: из-за обстрелов может прекратиться водоснабжение ряда населенных пунктов, обслуживающих Донецкую фильтровальную станцию.
Под вечер понедельника появилось сообщение, что Авдеевский коксохимический завод обесточен в результате обстрелов, на предприятии начинают консервацию.
Напомнимь, 29 января боевики начали штурм позиций сил АТО под Авдеевкой. В целом непрерывный бой в Авдеевской промзоне в воскресенье длился 19 часов.
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