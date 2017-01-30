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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Для Яворовского полигона выделили около 50 миллионов, – Полторак
время публикации: 22:16
последнее обновление: 22:16
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Около 50 млн грн выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская обл.), сообщил министр обороны Украины Степан Полторак

Около 50 млн грн выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская обл.), сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщает в понедельник 30 января пресс-служба Минобороны, глава ведомства в рамках поездки во Львовскую область осмотрел ход выполнения работ и отметил, что согласно программе, до 2020 года на территории полигона планируется создать центр подготовки по стандартам НАТО.

"Новая учебно-материальная база дает возможность приступить к подготовке 6-го батальона по стандартам НАТО, это начнется уже 2 февраля", - также сообщил Полторак.

Кроме того, на Яворовском полигоне глава украинского оборонного ведомства провел встречу с новоназначенным министром охраны края Литвы Раймундасом Кароблисом. Полторак поблагодарил литовскую сторону за поддержку Украины.

"С Литовской Республикой у нас сложились очень хорошие отношения. С первого дня российской агрессии Литва оказывала помощь Украине. Это первая и единственная страна мира, которая предоставила нам стрелковое оружие и боеприпасы", - подчеркнул министр, выразив также благодарность литовским инструкторам, которые обучают украинских бойцов.

Обращаюсь к литовскому коллеге, он сказал: "От визита министра охраны края Литовской Республики мы ожидаем расширения двустороннего сотрудничества".

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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