Для Яворовского полигона выделили около 50 миллионов, – Полторак

Около 50 млн грн выделено на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове (Львовская обл.), сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
Как сообщает в понедельник 30 января пресс-служба Минобороны, глава ведомства в рамках поездки во Львовскую область осмотрел ход выполнения работ и отметил, что согласно программе, до 2020 года на территории полигона планируется создать центр подготовки по стандартам НАТО.
"Новая учебно-материальная база дает возможность приступить к подготовке 6-го батальона по стандартам НАТО, это начнется уже 2 февраля", - также сообщил Полторак.
Кроме того, на Яворовском полигоне глава украинского оборонного ведомства провел встречу с новоназначенным министром охраны края Литвы Раймундасом Кароблисом. Полторак поблагодарил литовскую сторону за поддержку Украины.
"С Литовской Республикой у нас сложились очень хорошие отношения. С первого дня российской агрессии Литва оказывала помощь Украине. Это первая и единственная страна мира, которая предоставила нам стрелковое оружие и боеприпасы", - подчеркнул министр, выразив также благодарность литовским инструкторам, которые обучают украинских бойцов.
Обращаюсь к литовскому коллеге, он сказал: "От визита министра охраны края Литовской Республики мы ожидаем расширения двустороннего сотрудничества".
|
Cсылки по теме:
На Львовщине завершились международные военные учения Rapid Trident 2016
// NEWSru.ua // Украина // 8 июля 2016 г.
На Яворовском полигоне во время артиллерийских стрельб погиб один военнослужащий, двое ранены
// NEWSru.ua // Украина // 5 мая 2016 г.
На Яворовском военном полигоне подорвался крестьянин. Возможно, искал металл
// NEWSru.ua // Украина // 20 марта 2016 г.
На Яворовском полигоне умер военный
// NEWSru.ua // Украина // 9 сентября 2015 г.
Полторак приступил к перевооружению армии - Яценюк
// NEWSru.ua // Украина // 21 октября 2014 г.