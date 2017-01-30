Полозов пожаловался на действия ФСБ в Крыму суду и омбудсмену

Российский адвокат Николай Полозов направил жалобу в Киевский райсуд Симферополя в аннексированном Крыму на задержание ФСБшниками и привод его на допрос. Также он пожаловался на незаконные действия Федеральной службы безопасности РФ уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, сообщил адвокат в Twitter.

"Сегодня мной были направлены жалоба в Киевский районный суд на незаконные действия следователя ФСБ и заявление омбудсмену Москальковой", – сообщил Полозов.

Также он написал, что его постфактум известили о дате апелляции на решение Киевского райсуда Симферополя, разрешившего допросить адвоката как свидетеля по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, которого Полозоd защищает.

Отметим, 20 декабря 2016 года в отношении Полозова, который защищает крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, возобновили уголовное дело.

25 января сотрудники ФСБ задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе и увезли его на допрос. Он назвал свое задержание похищением, произволом и давлением на адвоката. Полозов подчеркивает, что допросом его пытаются отстранить от защиты Умерова.

На допросе Полозов молчал на основании статей Уголовного кодекса РФ, которые запрещают адвокату разглашать сведения о клиенте и полученые от него, хотя следователь угрожал Полозову арестом до 3-х месяцев за отказ от дачи показаний.

27 января Полозов пожаловался на действия ФСБ России в Федеральную палату адвокатов РФ и в Адвокатскую палату Москвы.

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