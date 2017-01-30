Минобороны, журналисты и волонтёры рассказали о боях под Авдеевкой

Во время столкновения с врагом в районе Авдеевки личный состав Вооруженных Сил Украины действовал четко и умело.

Об этом в понедельник 30 января заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передали в пресс-службе ведомства.

По его словам, это дало возможность захватить опорный пункт противника.

Полторак рассказал, что штурмовые действия противника продолжились сегодня утром.

"Ночью было спокойнее, но сегодня утром снова началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия", - подытожил глава Минобороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, в связи с обострением обстановки на фронте в Авдеевку отправлен дополнительный отряд полиции. Правоохранители несут службу в усиленном режиме.

"По решению начальника полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, Авдеевское отделения полиции переведено на усиленный вариант несения службы, в город дополнительно направлен сводный отряд полицейских. Правоохранители патрулируют улицы населенного пункта и оказывают помощь местным жителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе отсутствует электроснабжение и не работают заправки.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что в ходе боев за Авдеевку 29 января подразделения 1-го батальона 72-й механизированной бригады обороняли свои позиции и случайно в ходе контратаки заняли ряд позиций противника в районе Ясиноватской развязки на фланге промзоны.

"Перестрелки в Авдеевка продолжаются. 11-й мотострелковый полк "ДНР", а также переброшенные им на помощь резервы пытаются восстановить ситуацию", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время украинские военные отвечают ударом на удар.

"С нашей стороны действуют и другие подразделения, бои идут также на участке 12-го мотопехотного батальона. Таким образом, действуя в целях необходимой самообороны и в целях выполнения условий Минских соглашений, наши войска в боях 29-30 января улучшили свое тактическое положение", - отметил Бутусов. Но перестрелка продолжается, фронт под Авдеевкой бойцы АТО держат, все попытки контратак отражены, однако сохраняется вероятность, что противник продолжит попытки вернут утраченные позиции.

"Сейчас наши потери под Авдеевкой в боях 29-30 января составили семь воинов", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, боевики хотят уцепиться за Авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу для сдерживания захвата Донецка с севера, передает "112 Украина".

"Вблизи Авдеевки постоянно ведутся боевые действия... Они хотят уцепиться за Авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком для того, чтобы продолжать на этом рубеже удерживать наши войска от захвата Донецка с севера и от приближения к Ясиноватой. Прямой связи с блокадой это не имеет", - заявил он.

По информации волонтеров из центра "Вернись живым", в район военных действий под Авдеевку на помощь боевикам отправили более 20 КамАЗов с российскими спецназовцами.

"Из радиоперехвата стало известно, что на помощь террористам едут более двух десятков КамАЗов с российским спецназом. Но украинские военные полностью контролируют ситуацию", - сообщили волонтеры.

Кроме того, отмечается, что боевики уменьшили количество обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, хотя минометы калибра 82 мм и 120 мм стреляют по-прежнему.

Как сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в штабе АТО, за период с 20.00 воскресенья по 15.00 понедельника, в ходе боев в промзоне Авдеевки боевики "ДНР" сдали две позиции под названием "Алмазы" и оказались в оперативном окружении.

По информации источника издания, за это время боевики потеряли около 10 человек, много раненых.

Отмечается, что после ночных боев, радиоперехваты противника свидетельствуют о дефиците у боевиков, воюющих в районе Донецкого Аэропорта (поселки: Жабуньки, Веселое) боекомплектов. Боевики предлагают купить их или обменять на продукты.

Волонтер Юрий Мысягин рассказал в Facebook, что на Светлодарской дуге состоялось очередное обострение, отметив, что там со вчерашнего вечера и по сей момент "очень жарко".

"Орки подтянули все тяжелое вооружение, которое, как им казалось, они втайне подтягивали прошедшие дни. Есть информация, что кроме минометов и ствольной артиллерии, они применяют "Грады", - говорится в его сообщении.

При этом волонтер уверяет, что в 54-й бригаде все под контролем.

"Наша славная пехота стоит на всех своих новых и старых боевых позициях. "Третья сила" тоже на месте", - рассказал Мысягин.

Напомним, 29 января в районе Авдеевской промзоны утром боевики провели штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ. Четверо украинских военных погибли, пятеро ранены. Также в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Авдеевка была обесточена.

30 января бои в районе Авдеевки продолжаются. Пресс-офицер бригады, находящейся на позициях, Елена Мокрынчук отметила, что боевики используют тяжелое запрещенное вооружение, в том числе калибром 120 мм и 152 мм. Мокрынчук добавила, что обстрелы ведутся по всей линии размежевания от Донецкого аэропорта до Ясиноватской развязки.

Как сообщалось 30 января, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четырнадцать получили ранения и травмы, при чем подавляющее большинство понесенных потерь приходится на бои в Авдеевке.

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