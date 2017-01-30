У Кличко говорят, что проезд в метро должен стоит не менее 6 гривен, а в наземном транспорте - 5

Себестоимость проезда одного пассажира в киевском метрополитене составляет 6 грн. Об этом 30 января 2017 года заявил на брифинге Директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель, сообщают "Українські новини".
"Согласно подсчетам "Киевпастранса", себестоимость проезда в наземном электротранспорте составляет 5,28 гривен. Если говорить о метрополитене, то себестоимость проезда теперь составляет более шести гривен", - сообщил Майзель.
Впрочем, он подчеркнул, что на данный момент пересмотр тарифов на проезд в коммунальном транспорте не планируется.
По подсчетам КГГА, киевский метрополитен перевозит около 1,5 млн пассажиров в день.
Напомним, стоимость проезда в Киевском метрополитене сейчас составляет 4 грн. Для пользователей проездными, которые можно постоянно пополнять, цена может уменьшиться до 3,5 грн.
В коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах билет стоит 3 грн.
С 21 января маршрутки внутри городской черты Киева подорожали на гривну, а работающие на пригородных маршрутах украинской столицы - на 4-5 гривен, что вызвало волну возмущения среди местных территориальных общин.
Свои действия частные перевозчики объяснили повышением с 1 января нового 2017 года размера минимальной заработной платы - с 1 600 до 3 200 гривен.
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