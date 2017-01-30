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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Минобразования до мая пересмотрит действующие программы для 5-9 классов
время публикации: 13:26
последнее обновление: 13:26
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Минобразования до мая пересмотрит действующие программы для 5-9 классов

Министерство образования и науки намерено к маю 2017 года пересмотреть действующие программы для 5-9 классов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эти программы пересмотрят "с точки зрения компетентного подхода, а также на их соответствие возрастным особенностям учеников".

"Школа должна научить детей использовать знания и умения, полученные в процессе обучения, для решения повседневных проблем и жизненных ситуаций, а программы должны быть сформированы таким образом, чтобы основные компетенции пронизывали весь смысл образования и делали его прикладным к жизни", - объясняют в МОН.

До 7 февраля будет сформирована группа модераторов для онлайн обсуждений программ на платформе EdEra и рабочие группы по обновлению программ по предметам.

13-24 февраля действующие учебные программы будут размещены на платформе EdEra для общего обсуждения, где все желающие, авторизировавшись, смогут высказать свои предложения и представить предложения по их модернизации.

С 28 февраля по 7 марта пройдет работа над программами в рабочих группах с участием модераторов.

15-22 марта продлится вторая сессия онлайн-обсуждения обновленных программ.

С 30 марта по 8 апреля рабочие группы совместно с модераторами будут дорабатывать программы.

С 8-25 апреля продлится экспертное обсуждение обновленных программ.

В начале мая доработаные программы будут представлены на заседании Коллегии МОН.

Министерство приглашает общественность, педагогов и экспертов непосредственно приобщиться к онлайн-обсуждению программ на платформе EdEra и дальнейшего их обновления, приняв участие в конкурсном отборе модераторов обсуждений и участников рабочих групп.

Анкету на конкурсный отбор модератора до 5 февраля 2017 можно заполнить здесь.

Напомним, в декабре Кабинет министров одобрил концепцию 12-летней школы.

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