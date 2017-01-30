Меркель о Донбассе: режим прекращения огня не действует, но "Нормандский формат" безальтернативен

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявляет, что режим прекращения огня на Донбассе не действует, но "Нормандский формат" урегулирования ситуации на востоке Украины является "правильным путем".

"За последние часы мы вновь узнали, что "режима прекращения огня" фактически не существует, вновь гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство", - сказала Меркель в Берлине во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы должны сделать все, на основе Минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто. Мы верим в то, что "Нормандская четверка", этот "Нормандский формат", - это правильный путь, и мы будем его придерживаться, несмотря на препятствия , которые существуют, чтобы достичь мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", - цитирует ее "Радио Свобода".

Напомним,30 января президент Порошенко начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Кроме встречи с Меркель, у него еще запланирован диалог с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Порошенко уже провел встречу с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом.

Как анонсировал украинский министр иностранных дел Павел Климкин, невыполнение Россией условий Минских договоренностей определено как главная тема визита Порошенко в Берлин.

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