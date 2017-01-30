Львов получил земельный участок под строительство мусороперерабатывающего завода

В Яворовском районе Львовской области Львову выделен участок под строительство комплекса по утилизации и переработке отходов. Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, информирует "ЦензорНЕТ".

"Сегодня подписано распоряжение о передаче львовскому коммунальному предприятию "Збыранка" территории для строительства комплекса по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Сессия Львовского горсовета должна принять этот участок в коммунальную собственность", - сказал он.

По его словам, на этом участке планировалось построить мусоросжигающий завод.

"Этот участок выбрал городской голова Львова. Я считаю, что этот участок является одним из лучших для строительства завода по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Если речь будет идти о строительстве новой свалки, то я категорически против, потому что у нас уже есть пример Грибовичей. Если же речь идет о строительстве завода по переработке ТБО, то считаю, что громада и активисты с пониманием отнесутся к этому, потому что это проблема не только Львова, но и населенных пунктов", - добавил чиновник.

Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех из этих людей нашли, а четвертого тела найти не удалось.

Сельсовет Великих Грибовичей после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

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