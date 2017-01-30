Две тысячи харьковских курсантов присоединились к флешмобу #22PushupChallenge

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Более 2 тысяч курсантов и преподавателей Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба отжались 22 раза, таким образом приобщившись к флешмобу #22PushupChallenge Об этом сообщает ХНУПС на своей странице в YouTube.
Всего в акции приняли участие 2 017 курсантов и преподавателей университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
Во время флешмоба армейцы разместились так, что создали форму самолета, в хвостовой части которого были буквы "ХНУПС".
Флешмоб состоялся утром на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
Ранее флешмоб поддержали секретарь СНБО, начальник Генштаба, генералы Нацгвардии, мэр Киева и футболисты "Днепра".
Цель флешмоба #22PushUpChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни.
Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.
Напомним, 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.
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