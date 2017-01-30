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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Две тысячи харьковских курсантов присоединились к флешмобу #22PushupChallenge
время публикации: 10:20
последнее обновление: 11:10
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Более 2 тысяч курсантов и преподавателей Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба отжались 22 раза, таким образом приобщившись к флешмобу #22PushupChallenge Об этом сообщает ХНУПС на своей странице в YouTube.

Всего в акции приняли участие 2 017 курсантов и преподавателей университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Во время флешмоба армейцы разместились так, что создали форму самолета, в хвостовой части которого были буквы "ХНУПС".

Флешмоб состоялся утром на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Ранее флешмоб поддержали секретарь СНБО, начальник Генштаба, генералы Нацгвардии, мэр Киева и футболисты "Днепра".

Цель флешмоба #22PushUpChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни.

Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.

Напомним, 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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