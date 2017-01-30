Качиньский считает, что будущее отношений Украины и Польши "под вопросом" из-за истории

Лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории - в частности, роли Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом он заявил в эфире Radiо Rzeszów, работающем из польского города Жешув, сообщает Onet.

По мнению Качиньского, будущее украинско-польских отношений зависит от того, каким будет отношение к истории в Украине.

"Польско-украинские отношения сегодня под вопросом", – заявил Ярослав Качиньский.

"Все еще не определено, станет ли Украина на позицию (в формировании исторической политики. – Ред.), которую в Польше считают неприемлемой; будет ли (Украина) опираться в своей исторической легитимизации на традиции УПА, то есть традиции организации, которая совершила преступления против поляков, или свернет с этого пути", – подчеркнул лидер "ПиС".

Напомним, 8 сентября 2016 года народные депутаты приняли заявление Верховной Рады Украины "В связи с принятием Сенатом и Сеймом Республики Польша постановлений от 7 июля 2016 года и 22 июля 2016 года об оценке польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны".

Украинские парламентарии назвали принятие решения польским Сеймом и Сенатом относительно Волынской трагедии политизированием украинско-польских исторических страниц и заявили, что необходимо с надлежащим уважением и одинаковой обеспокоенностью почтить память всех жертв на территории обоих держав.

Народные депутаты призвали историков вести профессиональный диалог с целью раскрытия всех до сих пор не выясненных фактов и обстоятельств истории на основе достоверных архивных материалов, оставляя пространство для каждой стороны интерпретировать исторические факты, а политиков Украины и Польши - прекратить инструментализировать историческую науку ради достижения временных политических выгод.

Позднее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о поддержке работы историков, направленной на примирение между украинским и польским народами.

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