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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Прокуратура отправила в суд дело на Плотницкого за сбитый в Луганске Ил-76
время публикации: 12:57
последнее обновление: 14:52
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Прокуратура отправила в суд дело на Плотницкого за сбитый в Луганске Ил-76

Прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76.

Об этом сообщает 30 января пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Так, Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "Заря", вместе с Петрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым обвиняется в сбивании военно-транспортного самолета Ил 76, на борту которого находилось 49 человек, при осуществлении посадки в аэропорт Луганска.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года при заходе на посадку в Луганском аэропорту огнем террористов был сбит военно-транспортный Ил-76 Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на борту. В частности, в списке погибших значились 33 военных с Днепропетровщины.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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