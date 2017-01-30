 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под ареста. Прокуратуре разрешили его задержать
время публикации: 30 января 2017 г., 23:03
последнее обновление: 30 января 2017 г., 23:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под ареста

По ходатайству прокуратуры города Киева суд предоставил разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Игорь Дорошенко с целью его поводу для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Об этом в понедельник 30 января сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "В пятницу, 27 января, И. Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления новой подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

Проверкой информации о болезни И. Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения о отсутствие оснований для его госпитализации.

В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнение решения суда о его задержании".

Отметим, что ранее сегодня FinClub со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко исчез из-под домашнего ночного ареста.

27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения Дорошенко, который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск. Судья уже удовлетворил это прошение.

Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что в целом из банка "Михайловский" перед банкротством украли 2,3 млрд гривен, считают следователи. Руководство "Михайловского" в мае 2016 года переуступило права на ликвидные кредиты банка подконтрольной структуре по значительно заниженной стоимости.

Кроме того, в декабре 2015 года менеджмент банка создал отдельную коммерческую структуру для привлечения денег физических лиц под более привлекательные условия. Полученные деньги пошли на кредитование бизнес-проектов менеджмента.

facebook

Cсылки по теме:

В Киеве между вкладчиками обанкротившихся банков и полицией произошли столкновения
// NEWSru.ua // Украина // 3 ноября 2016 г.

У заместительницы Гонтаревой проведён обыск по делу банка "Михайловский". В НБУ возмущены
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.

НБУ: владелец банка "Михайловский" нанёс ущерба на 23 млрд грн
// NEWSru.ua // Экономика // 24 октября 2016 г.

Полиция объявила в розыск экс-зампредправления банка "Михайловский"
// NEWSru.ua // Экономика // 22 сентября 2016 г.

СБУ раскрыла подробности о втором задержанном фигуранте дела о банке "Михайловский"
// NEWSru.ua // Украина // 29 августа 2016 г.

Полиция задержала ещё одного подозреваемого в хищении средств вкладчиков банка "Михайловский"
// NEWSru.ua // Экономика // 29 августа 2016 г.

Глава правления банка "Михайловский" задержан. Его подозревают в хищении 870 миллионов
// NEWSru.ua // Украина // 12 августа 2016 г.

Гонтарева заявила, что банковская система уже прозрачна и обещает владельцам "Михайловского" до 5 лет тюрьмы
// NEWSru.ua // Экономика // 6 июня 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:04
 Львов получил земельный участок под строительство мусороперерабатывающего завода
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 31 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:04

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017