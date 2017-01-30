Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под ареста. Прокуратуре разрешили его задержать

По ходатайству прокуратуры города Киева суд предоставил разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Игорь Дорошенко с целью его поводу для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
Об этом в понедельник 30 января сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
В сообщении отмечается: "В пятницу, 27 января, И. Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления новой подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).
Проверкой информации о болезни И. Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения о отсутствие оснований для его госпитализации.
В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнение решения суда о его задержании".
Отметим, что ранее сегодня FinClub со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко исчез из-под домашнего ночного ареста.
27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения Дорошенко, который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск. Судья уже удовлетворил это прошение.
Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался комментировать данную информацию.
Ранее сообщалось, что в целом из банка "Михайловский" перед банкротством украли 2,3 млрд гривен, считают следователи. Руководство "Михайловского" в мае 2016 года переуступило права на ликвидные кредиты банка подконтрольной структуре по значительно заниженной стоимости.
Кроме того, в декабре 2015 года менеджмент банка создал отдельную коммерческую структуру для привлечения денег физических лиц под более привлекательные условия. Полученные деньги пошли на кредитование бизнес-проектов менеджмента.
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