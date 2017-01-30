Боец АТО Церцвадзе просит статус беженца

Гражданин Грузии Гия Церцвадзе, который воевал за силы АТО на Донбассе и экстрадиции которого требует РФ за обвинения в убийстве, подал прошение о получении статуса беженца.

Об этом сообщила его адвокат Ксения Проконова на пресс-конференции в Киеве, передает Ліга.net.

В 2015 году было подано два прошения о получении украинского гражданства Гией Церцвадзе. Одно подал он лично, второе было подано за подписью тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, который просил предоставить Церцвадзе гражданство за выдающиеся боевые заслуги. "Что с этими документами сейчас, мы выясняем", - сказала Проконова.

"Мы вступили в процедуру предоставления статуса беженца, поскольку Гии действительно угрожает опасность от органов РФ. В случае его выдачи ему там грозит смертная казнь. Я думаю, мы даже не дождемся судебного производства, он просто потеряется на территории РФ. Поэтому выдавать его нельзя", - отметила адвокат.

По ее словам, ведется общение с украинским Интерполом.

"Много кто спрашивает, продолжает ли он (Церцвадзе, - ред.) висеть в розыске Интерпола или нет. Есть такое понятие, как деактивация карты (розыска, - ред.). Сейчас там просто снят активный поиск, деактивация не включена, потому что он задержан на территории Украины, но остаются основания для его розыска в других странах. Именно по этой причине Гия не будет покидать территорию Украины ", - сказала Проконова.

Также адвокат отметила, что российская сторона не предоставила необходимого объема документов по обвинению Церцвадзе.

Напомним, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению якобы в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что если будет подтверждено подтверждения участие Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, тогда Россия, как стране-агрессор,получит отказ в его выдаче.

Против экстрадиции Церцвадзе высказыаются генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Евгений Енин.

26 января Луценко сообщил, что Церцвадзе освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

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