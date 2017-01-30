На Харьковщине горел нефтеперерабатывающий завод

В селе Березовка Золочевского района Харьковской области этой ночью произошел пожар на заводе по переработке нефтепродуктов. Об этом Укринформу сообщил помощник начальника Главного управления госслужбы по ЧС в Харьковской области полковник Игорь Лупандин.
"Сообщение о пожаре поступило около полуночи. Звонили случайные свидетели, которые увидели большое зарево пожара", - отметил Лупандин.
Он рассказал, что на место вызова прибыли 2 отделения пожарных из Березовки и 1 пожарная цистерна. Однако разведкой было установлено, что горит емкость с мазутом объемом 20 куб. м, а из-за высокой температуры произошла ее разгерметизация, мазут растекся на площади 60 кв.м вокруг цистерны и горел.
На расстоянии меньше двух метров была расположена такая же емкость, которой грозило открытое пламя. В зону опасности попадали и еще 2 резервуара с мазутом объемом по 10 куб.м и 5 емкостей объемом 1 куб. м с отработанным мазутом. Поэтому, с учетом обстоятельств, было вызвано еще 4 пожарно-спасательных подразделения из Харькова и райцентра Дергачи.
Пожар ликвидировали в 6:10, пострадавших нет.
По словам Лупандина, в тушении пожара было задействовано около 30 человек личного состава ГСЧС и команда добровольцев.
Кроме того, на месте пожара работали представители полиции и прокуратуры. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, 8 июня 2015 года на нефтехранилище ООО "БРСМ-Нафта", расположенном в селе Крячки Васильковского района произошел пожар. Тогда погибли пять человек, четверо из которых – спасатели.
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