Оба задержанных по делу Геращенко - с оккупированных территорий

Депутат из "Народного фронта" Дмитрий Тымчук обнародовал некоторые подробности о лицах, которые были задержаны в рамках дела о покушении на депутата Антона Геращенко. Об этом Тымчук написал на своей странице Facebook.

"В отношении задержанных подозреваемых в подготовке покушения на Антона Геращенко. Один из задержанных - трижды судимый (за кражу, потом за нанесение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения и третий тоже за кражу)", - сообщил он.

По словам Тымчука, первый задержанный родом из г. Крестовка Донецкой области, ранее Кировское, контролируемое ОРДО, место постоянного проживания этого гражданина - на улице Ленина.

Второй задержанный дважды судим - за кражу и разбой, а постоянным местом его проживания является Алушта в ныне оккупированном Крыму.

"Оба отбывали свои последние сроки в Керченской ИК №126 в Крыму", - добавил Тимчук.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) 20 января раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ. Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что речь идет об Антоне Геращенко.

Позднее данную информацию подтвердил сам Геращенко, заявив, что подозреваемых в покушении на него арестовали, открыто уголовное производство по ст.112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).

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