Олигарх Фирташ потратил на лоббирование в США почти 800 тыс. долларов

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ потратил почти 800 тысяч долларов на лоббирование своих интересов в США, передает "Украинская Правда".

"За две недели до выборов президента США, газовый магнат Дмитрий Фирташ перечислил 80 тысяч долларов на счет влиятельных, как он считал, американских лоббистов. К тому времени на их услуги олигарх уже потратил 700 тысяч долларов", - говорится в статье.

Указывается, что интересы Фирташа, в частности, лоббирует Лани Джесси Дэвис.

"Дэвис – политический эксперт, публицист и автор мемуаров "Правду сказать" про работу представителем Белого дома и специальными советником президента Билла Клинтона. На плечи Дэвиса была возложена защита ловеласа в качестве спикера во время попытки импичмента", - говорится в статье.

В 2010 году он основал лоббистскую компанию - Lanny J. Davis & Associates, LLC, с которой на год подписал соглашение Фирташ.

"В пакет услуг стоимостью 60 тысяч долларов в месяц входило "юридическое представительство", "расследование и сбор фактов в пользу стороны защиты" и "исправления неточностей и искажений в СМИ "относительно имиджа украинского олигарха", - говорится в статье.

Годовые "консультации" Дэвиса обошлись Group DF (диверсифицированная международная группа компаний Дмитрия Фирташа, - ред.) в 700 тысяч долларов.

"В дополнение Дэвис обязал Фирташа доплачивать 25 тысяч долларов за консультационные услуги вице-президента компании Levick Communications Элеанор Макманус", - говорится в статье.

Отмечается, что 24 октября 2016 года, за две недели до выборов президента США, компания Фирташа перечислила 80 тысяч долларов на счет компании, которую создал Лане Дэвис лишь за шесть месяцев до этого - DAVIS GOLDBERG & GALPER PLLC.

"По иронии судьбы, контракт Group DF и DAVIS GOLDBERG & GALPER PLLC - краткосрочный. Подписанный только на два месяца, документ фактически покрывает сумму аванса, поступившего на счета лоббистов до объявления результатов президентских выборов. Вероятно, услуги приближенных к семье Клинтон уже не актуальны для Group DF", - говорится в статье.

Напомним, австрийский суд первой инстанции весной прошлого года запретил экстрадицию Фирташа, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре прокуратура Вены подала апелляцию на это решение.

В свою очередь Фирташ пытался заблокировать свою экстрадицию, обратившись в Конституционный суд Австрии.

В США Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозят до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

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